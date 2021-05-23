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Экипаж АПЛ «Псков» раскрыл информацию о ее вооружении

Владимир Расходчиков
15:32 23.05.2021
На вооружении титановой атомной подлодки Б-336 «Псков» находится сразу несколько видов боеприпасов, среди них есть и уникальный торпедно-ракетный противолодочный комплекс «Водопад».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Несмотря на то, что полный список вооружений атомной титановой подводной лодки Б-336 «Окунь» («Псков») засекречен, командир подлодки Максим Стрельников рассказал в эфире «Военной приемки» о некоторых видах оружия и своем боевом опыте на данной АПЛ.

«Титановый корабль - один из самых лучших в мире, я считаю. Хотя я служил и на других кораблях. Количество боезапаса не буду говорить, но корабль способен выполнять боевые задачи выполняя стрельбу торпедным, ракетным и минным оружием. Это - самое главное. Особенность этого проекта в том, что здесь количество боезапаса на единицу объема практически рекордное», - объяснил командир АПЛ «Псков».

Стрельбу торпедами подлодка «Псков» ведет из своей носовой части, где за четырьмя щитами находятся пусковые торпедные аппараты. Но замкомандира 7-й дивизии подводных лодок по военно-политической работе Алексей Сащук заявляет, что на самом деле мест для пуска торпед на подлодке еще больше.

«Это не торпедные аппараты, это волнорезные щиты. И торпедных аппаратов там больше. Торпеды выходят из носа, да, но это специальные щиты, которые прикрывают торпедные аппараты», - пояснил Сащук.

На российских титановых подлодках в качестве торпед используется торпедно-ракетный противолодочный комплекс «Водопад». Главная его особенность - двухсредность: его торпеда сначала идет в воде, после включаются твердотопливные двигатели и тогда торпеда ракетой взмывает вверх и направляется к цели по воздуху. 

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