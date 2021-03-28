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Подводник рассказал о подлодке, на которой испытывались ракетоторпеды «Вихрь» и «Водопад»

Владимир Расходчиков
10:20 28.03.2021
Подводная лодка проекта 633 РВ является уникальной по причине ее многоразовой перестройки под различные нужды флота: от испытаний, до обеспечения зарядки дизелей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На стоянке в Севастополе находится уникальная подводная лодка проекта 633 РВ, построенная в 50-х годах прошлого века. За свой срок службы она успела побывать и испытательной подлодкой для пуска ракетоторпед в 70-х, и плавучей зарядовой станцией ПЗС-50 до наших дней. Старший помощник командира подводной лодки «Колпино» Егор Егоров рассказал в эфире программы «Военная приемка» о проведенных на ПЗС-50 испытаниях ракетоторпед подробнее.

«В частности на этой подлодке испытывались комплексы «Вихрь» и «Водопад». Это ракетоторпеды, которые, отстреливаясь из торпедного аппарата, в воде набирают угол тангажа, выходят из воды, летят уже как ракеты и в назначенной точке бортовая аппаратура дает ей сигнал на отделение торпеды. Торпеда на парашюте приводняется и по назначенной программе производит поиск подводной цели», - объяснил подводник.

По словам Егора Егорова, после отработанного ПЗС-50 ресурса ее переоборудовали под плавучую зарядовую станцию, так как это упрощало замену отработанных двигателей и генераторов.

«Плавучая зарядовая станция нужна для того, чтобы экономить моторесурс подводных лодок. Чтобы производить заряд с помощью зарядовой станции, на которой проще менять дизели, отработавшие свой ресурс. Ведь как мы знаем, все оружие, и дизель-генераторы в том числе, имеет свой ресурс», - пояснил старший помощник командира подлодки «Колпино».

Чтобы не тратить попусту ресурс, лодку на берегу подключают к источнику электроэнергии, но к такому, где имеются токи разной частоты и разного напряжения. Для этого в Новороссийской военно-морской базе построена современная аккумуляторная станция, поэтому данную лодку для зарядки уже практически не используют.

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