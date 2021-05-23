Абсолютный ноль: зрители и жюри определили «антипобедителя» «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение» идет подсчет голосов. Возможно, впервые в истории песенного конкурса несколько стран-участников получили нулевые баллы от зрителей.

Никто из 200 миллионов телезрителей не проголосовал за Британию, Германию, Испанию, Нидерланды. Британия также не получила ни одного балла от жюри, став таким образом «антипобедителем» конкурса.

Россию представляет российская певица Манижа с песней Russian Woman. Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.