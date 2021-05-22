«Выиграла пресс-центр»: выступление Манижи в финале вызвало восторг у журналистов

Выступление российской певицы Манижи стало одним из самых популярных среди журналистов, освещающих песенный турнир в Роттердаме. Об этом рассказал корреспондент «Звезды» с места событий.

В ходе выступления россиянки в пресс-центре собралось рекордное количество журналистов и съемочных групп. Манижа является одной из главных фавориток конкурса по версии представителей прессы.

«Манижа выиграла пресс-центр точно», - поделился корреспондент.

В 22:00 в Роттердаме начался гранд-финал главного песенного конкурса планеты. В этом году организаторы разрешили занимать не более 20 процентов мест в зале. Это было согласовано еще весной с властями Нидерландов, которые разрешили проведение конкурса по сценарию «B», то есть с минимально допустим числом зрителей.