В стране и мире Пригожин сравнил победителей «Евровидения-2021» с Little Big Кира Карон Продюсер также пожелал представительнице России певице Manizha дальнейших успехов в карьере. © Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress Победа итальянской группы Maneskin на «Евровидении-2021» является абсолютно заслуженной. Об этом поделился со «Звездой» российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. «То, что итальянцы победили - абсолютно заслужено. То, что мы оказались девятыми - это закономерно. Я счастлив, что мы не оказались пятнадцатыми. Артисты хорошие, номер соответствует ее (Manizha - прим.ред.) произведению. Андрей Сычев молодец, он придумал концепцию хорошую. Я повторюсь еще раз, это конкурс песни, - сказал Пригожин. Также продюсер сравнил итальянскую команду с российской группой Little Big, которая была представлена для выступления на «Евровидении» в 2020 году. «Мы общались с коллегой, продюсером Яной Рудковской и сошлись во мнении, что в принципе это такое повторение Little Big у итальянцев, только в рок жанре. Они похожи на Little Big. Они взяли и повторили. Little Big- законодатели нового тренда. Кстати самое большое количество просмотров видео у Little Big», - рассказал Иосиф Пригожин. В заключение Иосиф Пригожин отметил, что благодаря конкурсу Manizha стала узнаваемой и пожелал ей «красиво существовать в музыке». «Но, для самой Манижи это хорошо, потому что про нее хотя бы узнали. Она достойна того, чтобы ее знали, быть на сцене. Она профессиональный музыкант. И я хочу, чтобы у нее карьера сложилась. Я от всей души желаю ей счастья. Я желаю ей красиво существовать в музыке. Она этого заслуживает», - сказал Пригожин. Международный песенный конкурс «Евровидение-2021», проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Победителем «Евровидения» в этом году стала итальянская группа Maneskin. Певица Manizha, представлявшая Россию, заняла девятое место.