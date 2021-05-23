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Пригожин сравнил победителей «Евровидения-2021» с Little Big

Кира Карон
13:03 23.05.2021
Продюсер также пожелал представительнице России певице Manizha дальнейших успехов в карьере.
Пригожин сравнил победителей «Евровидения-2021» с Little Big
© Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress
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Победа итальянской группы Maneskin на «Евровидении-2021» является абсолютно заслуженной. Об этом поделился со «Звездой» российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«То, что итальянцы победили - абсолютно заслужено. То, что мы оказались девятыми - это закономерно. Я счастлив, что мы не оказались пятнадцатыми. Артисты хорошие, номер соответствует ее (Manizha - прим.ред.) произведению. Андрей Сычев молодец, он придумал концепцию хорошую. Я повторюсь еще раз, это конкурс песни, - сказал Пригожин.

Также продюсер сравнил итальянскую команду с российской группой Little Big, которая была представлена для выступления на «Евровидении» в 2020 году.

«Мы общались с коллегой, продюсером Яной Рудковской и сошлись во мнении, что в принципе это такое повторение Little Big у итальянцев, только в рок жанре. Они похожи на Little Big. Они взяли и повторили. Little Big- законодатели нового тренда. Кстати самое большое количество просмотров видео у Little Big», - рассказал Иосиф Пригожин.

В заключение Иосиф Пригожин отметил, что благодаря конкурсу Manizha стала узнаваемой и пожелал ей «красиво существовать в музыке».

«Но, для самой Манижы это хорошо, потому что про нее хотя бы узнали. Она достойна того, чтобы ее знали, быть на сцене. Она профессиональный музыкант. И я хочу, чтобы у нее карьера сложилась. Я от всей души желаю ей счастья. Я желаю ей красиво существовать в музыке. Она этого заслуживает», - сказал Пригожин.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021», проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Победителем «Евровидения» в этом году стала итальянская группа Maneskin. Певица Manizha, представлявшая Россию, заняла девятое место.

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