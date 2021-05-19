Медведев прокомментировал вопрос обязательной вакцинации от COVID-19

Действия властей России в данный момент основываются на том, что вакцинация является добровольной, но порой, чтобы защитить население страны, такие меры могут принимать обязательный характер. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, которое проходило в онлайн-формате.

«Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», - заявил он.

Медведев добавил, что ответить на вопрос о необходимости и правомерности такого решения предстоит специалистам, занимающимся прививкой, и юристам.