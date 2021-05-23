Россия отдала Молдавии максимальный балл на «Евровидении»

Максимальные 12 баллов на конкурсе «Евровидение -2021» российское жюри отдало Молдавии. Представительницу этой страны продюсирует Филипп Киркоров.

Ранее выступление российской певицы Манижи стало одним из самых популярных среди журналистов, освещающих песенный турнир в Роттердаме. В ходе выступления россиянки в пресс-центре собралось рекордное количество журналистов и съемочных групп. Манижа является одной из главных фавориток конкурса по версии представителей прессы.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021», отмененный в 2020 году из-за пандемии COVID-19, проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.