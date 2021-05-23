Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Утерли нос»: Троицкий оценил победу итальянской рок-группы Maneskin на «Евровидении»

Анна Назайкина
11:21 23.05.2021
Международный песенный конкурс проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Рок-журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий в беседе со «Звездой» оценил результаты международной конкурса эстрадной песни «Евровидение-2021», финал которого завершился сегодня в Роттердаме. По словам эксперта, итальянская группа Maneskin, занявшая первое место, заслужила эту победу.

«Мне понравились итальянцы, которые победили. Это была историческая победа для “Евровидения”. Вот эта Maneskin - это искренняя, энергетическая рок-группа, и никогда прежде такого рода артисты на “Евровидении” не побеждали. Так что да здравствует рок-н-ролл. Это моя музыка, я очень рад, что они утерли нос всей этой “евровизионной” парфюмерии», - поделился впечатлениями критик.

Кроме того, Троицкий назвал других своих фаворитов песенного конкурса. Кроме номер представителей Италии, по словам эксперта, было еще несколько достойных выступлений.

«К счастью, мое мнение вполне совпало с мнением зрителей...Мне очень понравились литовцы, мне понравились украинцы, мне понравилась француженка, мне понравился швейцарец, исландцы», - заявил он.

Также критик дал оценку номеру певицы Manizha, которая в этом году представила Россию с песней Russian Woman.

«Смешанное чувство у меня по поводу этого номера. С точки зрения месседжа и символизма, он мне симпатичен. Я считаю, что Manizha молодец...Но ни в музыкальном, ни в визуальном отношении этот номер на меня никакого впечатления не произвел», - сказал журналист.

Напомним, что в последний раз Италия побеждала на «Евровидении» в 1990 году. В этот раз международный песенный конкурс проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Российская певица Manizha заняла девятое место.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.