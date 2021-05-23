«Утерли нос»: Троицкий оценил победу итальянской рок-группы Maneskin на «Евровидении»

Рок-журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий в беседе со «Звездой» оценил результаты международной конкурса эстрадной песни «Евровидение-2021», финал которого завершился сегодня в Роттердаме. По словам эксперта, итальянская группа Maneskin, занявшая первое место, заслужила эту победу.

«Мне понравились итальянцы, которые победили. Это была историческая победа для “Евровидения”. Вот эта Maneskin - это искренняя, энергетическая рок-группа, и никогда прежде такого рода артисты на “Евровидении” не побеждали. Так что да здравствует рок-н-ролл. Это моя музыка, я очень рад, что они утерли нос всей этой “евровизионной” парфюмерии», - поделился впечатлениями критик.

Кроме того, Троицкий назвал других своих фаворитов песенного конкурса. Кроме номер представителей Италии, по словам эксперта, было еще несколько достойных выступлений.

«К счастью, мое мнение вполне совпало с мнением зрителей...Мне очень понравились литовцы, мне понравились украинцы, мне понравилась француженка, мне понравился швейцарец, исландцы», - заявил он.

Также критик дал оценку номеру певицы Manizha, которая в этом году представила Россию с песней Russian Woman.

«Смешанное чувство у меня по поводу этого номера. С точки зрения месседжа и символизма, он мне симпатичен. Я считаю, что Manizha молодец...Но ни в музыкальном, ни в визуальном отношении этот номер на меня никакого впечатления не произвел», - сказал журналист.

Напомним, что в последний раз Италия побеждала на «Евровидении» в 1990 году. В этот раз международный песенный конкурс проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Российская певица Manizha заняла девятое место.