СМИ заподозрили победителя Евровидения в употреблении наркотиков

Солиста итальянской группы Maneskin Давида Дамиано, которая одержала победу на вокальном конкурсе, обвинили в употреблении наркотиков во время прямого эфира. Внимание зрителей привлекло то, что Диамо в какой-то момент якобы подозрительно наклонил голову к столу.



После конкурса на пресс-конференции один из журналистов задал вопрос в лоб, принимал ли Давид наркотики в ходе трансляции шоу. Музыкант выслушал обвинения в свою сторону и ответил на вопрос журналиста.

«Томас разбил бокал, так что. Я не употребляю наркотики. Пожалуйста, ребята, не говорите так. Пожалуйста, не говорите так, правда», - ответил Давид Дамиано.

После завершения вечера ведущая мероприятия попросила СМИ придерживаться основной темы вечера - музыки и прошедшим Евровидении, пишет Super.ru.



Международный песенный конкурс «Евровидение-2021», отмененный в 2020 году из-за пандемии COVID-19, проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На выступления в этом году допустили всего лишь 3500 зрителей.