США «атакуют» миллиарды цикад: видео

Жителей США начали «атаковать» цикады в большом количестве. Очевидцы выкладывают видео с насекомыми в Сеть.



На кадрах видно, как насекомые в большом количестве располагаются на земле и асфальте.

Насекомых заметили жители Джорджии, Вирджинии и Мэриленда. В ближайшее время, как прогнозируют энтомологи, цикады появятся и в других штатах.

Цикады не представляют ни малейшей опасности для людей или домашних животных, пишет «Комсомольская правда».

Ранее технолог Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков объяснил, как быстро и без химии избавиться от клопов. Зачистить место скопления насекомых можно обычным парогенератором. При 75-80 градусах погибает сама живая личинка.