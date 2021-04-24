Эксперт объяснил, как быстро и без химии избавиться от клопов

Вывести клопов из квартиры раз и навсегда можно и без химических средств. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал технолог Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

«Можно вытравить насекомых вообще без химии, если правильно определить место и зачистить его обычным парогенератором. При 75-80 градусах погибает сама живая личинка. Нужно обработать швы, стыки, внутренние части», - уточнил эксперт.

При это он сообщил, что при помощи химии справиться с клопами получится быстрее.

«Химия более агрессивна, токсин имеет более глубокое проникновение», - сказал Меньшиков.

Он посоветовал использовать химические средства только тогда, когда помещение сильно захламлено и плохо проветривается.

«Если помещение чистое, хорошо проветривается, незахламленное, то насекомых можно вытравить быстро», - добавил он.

Ранее стало известно, что в некоторых городах России появились тропические постельные клопы. Эксперты отмечают, что из года в год данного вида насекомых становится все больше. Распространяются создания множеством путей, начиная с простого кочевания от соседей и заканчивая прибытием с купленной мебелью и одеждой.