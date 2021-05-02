Гроза в начале мая: в Гидрометцентре предупредили об «эксклюзивной» погоде в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая будет в Москве в начале следующей недели. По словам синоптика, в понедельник погода порадует любителей весенней грозы.

«Третьего числа - эксклюзивный день для тех, кто любит грозу в начале мая. Ночью будет облачно, к полуночи начнутся дожди, местами сильные», - рассказал Вильфанд «Вечерней Москве».

Вильфанд отметил, что третьего мая днем ожидается облачная погода, местами будет солнце, пойдет дождь. Температура воздуха прогреется до восемнадцати градусов тепла.

«Осадки будут продолжительные и их будет много. Это именно та гроза в начале мая, которую мы представляем. День на любителя"», - уточнил синоптик. В заключение он предупредил о сильных порывах ветра до семнадцати метров в секунду.

Ранее с воскресенья в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Согласно прогностической карте Гидрометцентра, на столицу обрушится дождь и сильный ветер.