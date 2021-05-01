В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
В Москве ожидается сильный ветер и дождь, объявлен желтый уровень опасности.
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С воскресенья в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Согласно прогностической карте Гидрометцентра, на столицу обрушится дождь и сильный ветер.
«Желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении службы.
Согласно прогнозу, с воскресенья по вторник в Москве будет наблюдаться ветер порывами 15-18 метров в секунду. Предупреждается и о дожде, который будет идти с 2 по 3 мая.
По данным центра погоды «Фобос», жителям Москвы не стоит ждать потепления в ближайшие две недели. Столица будет находиться под слабым влиянием уходящего циклона, поэтому ожидается облачная погода.