Опубликовано видео выступления Манижи в финале «Евровидения-2021»

На официальном канале Eurovision Song Contest в YouTube опубликовано видео выступления российской певицы Манижи. Ролик собрал более 130 000 просмотров практически сразу после публикации.

Комментаторы отметили, что певица со своей песней Russian Woman выступила чуть «более агрессивно», чем в полуфинале, немного изменив подачу материала. В комментариях также отметились зрители из других стран – они тоже положительно оценили номер артистки из России.

Ранее стало известно, что выступление российской певицы Манижи стало одним из самых популярных среди журналистов, освещающих песенный турнир в Роттердаме. Во время выступления россиянки в пресс-центре собралось рекордное количество журналистов и съемочных групп. Манижа является одной из главных фавориток конкурса по версии представителей прессы.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021», отмененный в 2020 году из-за пандемии COVID-19, проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.