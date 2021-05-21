Жюри стран-участниц «Евровидения» оценило финальное выступление Манижи

Жюри «Евровидения» сегодня сделало свой выбор, посмотрев репетиции всех финалистов конкурса. По правилам главного песенного состязания планеты, 39 составов жюри, работающие в странах-участницах конкурса, во время закрытой трансляции репетиции выставили свои баллы по итогам выступлений всех стран на сцене конкурса в Роттердаме.

Результаты этого голосования озвучат в субботу, 22 мая, во время прямого телеэфира гранд-финала. К судейским баллам будут добавлены голоса телезрителей, которые проголосуют также в субботу.

Как поясняют в Европейском вещательном союзе, правило о голосовании за сутки было введено несколько лет назад для того, чтобы судьи могли максимально объективно оценить выступления артистов. Вместе с тем, информация о том, кто входит в этом году в состав российского национального жюри на «Евровидении-2021» в Москве, сейчас также является закрытой, во избежание давления со стороны общественности на членов жюри.

Известно лишь, что оценки российского жюри в этом году объявит в прямом эфире российская певица Полина Гагарина, которая в 2015 году заняла в Вене второе место с песней A million voices. В субботу Гагарина выйдет по телемосту на связь с Роттердамом из Москвы.

В целом, у российской заявки на конкурсе неплохие шансы войти в десятку лучших выступлений этого года, говорят эксперты музыкальной индустрии. Ранее, песня Russian Woman певицы Manizha стала самой скачиваемой на музыкальных платформах, а видео одним из самых просматриваемых в социальных сетях и на Официальном YouTube-канале конкурса «Евровидение».

Напомним, конкурс песни «Евровидение» (Eurovision Song Contest) проходит с 8 по 23 мая в Роттердаме. Проведение конкурса было перенесено с 2020-го на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Право проведения конкурса страна получила в 2019-ом году после победы на конкурсе в Израиле певца Дункана Лоуренса, который, как стало известно накануне, получил положительный результат теста на COVID-19.

Лоуренс помещен на изоляцию и больше не сможет выйти на сцену «Евровидения-2021», а все кто контактировал с артистом проходят дополнительное тестирование. Российская делегация в полном составе в пятницу получила отрицательные тесты на COVID-19 и допущена к очному участию в финале конкурса.