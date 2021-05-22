Медики перечислили неочевидные симптомы рака

На первый взгляд безобидные симптомы могут стать признаками развития онкологического заболевания. Об этом рассказали специалисты американской клиники Майо.

В частности, к ним могут относиться зудящая или болезненная фиолетовая сыпь на лице или веках, которая является частью воспалительного заболевания дерматомиозит. Кроме того, на эту болезнь указывают мышечная слабость в области бедер, плеч и рук.

«Дерматомиозит у взрослых связан с повышенной вероятностью развития рака, особенно шейки матки, легких, поджелудочной железы, груди, яичников и желудочно-кишечного тракта», - цитирует специалистов Express.

Боли в спине и плече - очень частый симптом симптома определенного типа рака легких, известного как опухоль Панкоста, добавляют медики. Новообразование формируется в верхней части легких, а затем распространяется на ребра, нервы или позвоночник.

Ранее врачи рассказали о вероятности наследственной передачи онкологического заболевания.