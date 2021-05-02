Врач рассказал о вероятности наследственной передачи рака

Онколог Андрей Базылев прокомментировал слухи о наследственной передаче онкологических заболеваний. По его словам, рак не считается болезнью, которая передается потомкам. Однако существуют мутации, которые могут увеличить вероятность развития онкологии.

Базылев рассказал «Московскому комсомольцу» способы узнать о наличии подобных мутаций. В первую очередь следует узнать, имеются ли в роду люди, заболевшие раком раньше 50 лет. Нужно выяснить, имеются ли родственники, болевшие одинаковым видом онкологии. Наконец стоит выяснить, был ли у родственников рак, нехарактерный для их образа жизни, например рак легких у некурящего.

В любом случае врач посоветовал обратиться к онкологу, который сможет определить наличие мутаций в ходе исследования.

Ранее стало известно, что ученые предложили разработать лекарство от рака на основе вакцины от коронавируса. Такие препараты создаются с использованием ДНК человека - это позволяет иммунной системе лучше бороться с болезнью после введения препарата.