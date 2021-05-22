В ДНР рассказали об обстреле украинскими силовиками Донецка

Украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка. Военные выпустили по ней 12 мин.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески – Донецк, выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров», - сказал представитель ДНР в СЦКК.

Напомним, в Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они, в частности, предполагают полный запрет ведения огня.

В начале мая украинские силовики произвели минометный обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Тогда силовики выпустили десять мин калибром 120 миллиметров.