В стране и мире Мишустин направил поздравления с Пасхой патриарху Кириллу Кира Карон Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой. © Фото: Russian Government via Globallookpress.com Читайте нас на: Патриарха Московского и всея Руси Кирилла премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с праздником Светлой Пасхи. Об этом сообщается на сайте правительства. «Желаю вам, ваше святейшество, православным христианам и всем, кто отмечает Пасху Христову, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия», - говорится в поздравлении. Мишустин добавил, что «особого уважения и благодарности заслуживает помощь, которую она (РПЦ – прим.ред.) оказывает в борьбе с коронавирусной инфекцией». «Важно, что плодотворное взаимодействие Русской православной церкви и государства служит на благо развития и процветания России», - заключил Мишустин. Второго мая православные отмечают Воскресение Христово – главный христианский праздник. В столичном храме Христа Спасителя в пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное ночное богослужение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика