Православные встречают Воскресение Христово

Второго мая православные отмечают Воскресение Христово – главный христианский праздник.

В столичном храме Христа Спасителя в пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершает праздничное ночное богослужение. Богослужение в Пасху начинается за 30-45 минут до полуночи. Сначала идет пасхальная полунощница — это все еще не пасхальная служба, на ней поется канон Великой субботы.

«По окончании полуночницы плащаница (она символизирует тело Иисуса Христа), которая с середины пятницы до этого момента находится в центре храма, заносится в алтарь и полагается на престоле, где она будет находиться вплоть до праздника отдание Пасхи. Ведь воскресение Христово отмечают в течение 40 дней», - рассказал известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский РИА Новости.

Крестный ход начинается в полночь. Когда люди выходят из храма, двери закрываются. Духовенство и миряне поет стихиру «Воскресение твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби, чистым сердцем Тебе славити». Дальше, когда они обошли территорию храма вокруг – приходят к закрытым дверям.

Заканчивается колокольный звон и возникает минута тишины. После минуты тишины священник начинает пасхальную заутреню возгласом «Слава Святей, Единосущной и Животворящей, и Нераздельней Троице!». Тут же первый раз возглашается «Христос воскресе!» - двери открываются, и Крестный ход входит в храм.

В храмах после крестного хода начинается пасхальная заутреня, на которой постоянно совершается каждение и возгласы «Христос воскресе!» - и ответ всего народа «Воистину воскресе!».

Пасха Христова является главным праздником для православных верующих. Богослужение в честь этого события проходит во множестве храмов страны, включая Главный храм ВС РФ - Патриарший собор во имя Воскресения Христова. Под его сводами сегодня собрались, в том числе, верующие военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных Сил России, а также министр обороны страны Сергей Шойгу.