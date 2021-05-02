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В Петербурге официально открывается летний туристический сезон

Анна Берестовая
02:05 02.05.2021
Летний туристический сезон стартует в Санкт-Петербурге со 2 мая.
В Петербурге официально открывается летний туристический сезон
© Фото: pixabay.com
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Начиная со 2 мая в Санкт-Петербурге официально начинает действие летний туристический сезон. В связи с этим в Северной столице запланировано проведение всевозможных праздничных мероприятий.

На начало мая намечены фестивали ледоколов и уличных музыкантов, речной карнавал вальс буксиров на Неве и многообразные флешмобы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Комитета по развитию туризма города.

Помимо этого в городе стартует акция «Гостеприимный Петербург», участники которой смогут получить бесплатные билеты в музеи и на экскурсии, а также без оплаты посетить иные мероприятия и воспользоваться прокатом велосипедов. Акция распространяется как на местных жителей, так и на гостей Петербурга.

Ранее сообщалось, что российское правительство дополнительно выделит около пяти миллиардов рублей для поддержки внутреннего туризма. Средства будут направлены на продление акции кешбэка на путевки по стране.

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