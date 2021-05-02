В стране и мире В Калифорнии перевернулось судно с людьми Олеся Степакова По данным пожарно-спасательной службы Сан-Диего, всего на борту находились 25 человек. © Фото: @SDFD Twitter Читайте нас на: Судно с несколькими десятками людей на борту перевернулось в штате Калифорния (США). Инцидент произошел у Национального монумента Кабрильо в Сан-Диего. «Спасено 25 человек. К сожалению, двое не выжили. 23 человека были доставлены в местные больницы», – говорится в Twitter пожарно-спасательной службы Сан-Диего. По сообщениям СМИ, троим спасенным требуется медицинская помощь, однако у большинства госпитализированных травмы не угрожают жизни. О причине происшествия и типе судна пока не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика