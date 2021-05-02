В Калифорнии перевернулось судно с людьми
По данным пожарно-спасательной службы Сан-Диего, всего на борту находились 25 человек.
© Фото: @SDFD Twitter
Судно с несколькими десятками людей на борту перевернулось в штате Калифорния (США). Инцидент произошел у Национального монумента Кабрильо в Сан-Диего.
«Спасено 25 человек. К сожалению, двое не выжили. 23 человека были доставлены в местные больницы», – говорится в Twitter пожарно-спасательной службы Сан-Диего.
По сообщениям СМИ, троим спасенным требуется медицинская помощь, однако у большинства госпитализированных травмы не угрожают жизни.
О причине происшествия и типе судна пока не сообщается.