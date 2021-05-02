Байден поздравил православных христиан с Пасхой

Президент США Джо Байден поздравил в воскресенье, 2 мая, православных христиан с Пасхой.

«Мы с Джилл (первая леди США Джилл Байден – Прим.ред) передаем теплые пожелания всем нашим друзьям в православной христианской общине, отмечающим Пасху», – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В своем обращении президент США подчеркнул, что в этом году многим верующим людям пришлось внести изменения в религиозные традиции из-за пандемиии COVID-19.

«Благодаря лидерству бесчисленного множества людей, в том числе стольких верующих, прогресс, которого мы добиваемся в борьбе с вирусом, скоро позволит нам вернуться к нашим вечным и заветным традициям Пасхи и других праздников», – отметил Байден.

Американский лидер также подчеркнул, что никто не должен подвергаться преследованию за свою религиозную принадлежность, убеждения, а США будут продолжать работать над защитой свободы религии как внутри страны, так и по всему миру.

Ранее Владимир Путин обратился к православным христианам и всем гражданам России, отмечающим Светлое Христово Воскресение с поздравлениями. Президент подчеркнул, что праздник Пасхи имеет огромное нравственное значение.