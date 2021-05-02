Владимир Путин поздравил всех россиян, отмечающих Светлое Христово Воскресение

Владимир Путин обратился к православным христианам и всем гражданам России, отмечающим Светлое Христово Воскресение с поздравлениями. Президент подчеркнул, что праздник Пасхи имеет огромное нравственное значение.

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», - говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви, а также иных христианских конфессий, которая направлена «на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога».

По словам президента, церковь неустанно продвигает в обществе высокие идеалы и семейные традиции, заботится о воспитании подрастающего поколения и делает многое для решения социальных проблем.

Путин добавил, что подвижническое служение церкви в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей.