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В Роттердаме стартовал финал «Евровидения»

Дмитрий Маслак
22:01 22.05.2021
На арену Rotterdam Ahoy, которая в этом году принимает гранд-финал конкурса «Евровидение-2021», допустили всего лишь 3500 зрителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: eurovision.tv
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В Роттердаме начался гранд-финал главного песенного конкурса планеты. Зрители заполняют арену, в этом году организаторы разрешили занимать не более 20 процентов мест в зале. Это было согласовано еще весной с властями Нидерландов, которые разрешили проведение конкурса по сценарию «B», то есть с минимально допустим числом зрителей.

Билеты на гранд-финал музыкального шоу были доступны только тем, кто приобрел их на мероприятие в мае в 2020 года, которое было отменено из-за пандемии. При этом, каждый зритель был обязан согласиться со строгими санитарно-эпидемиологическими правилами конкурса и пройти за сутки до посещения Rotterdam Ahoy двойное тестирование в согласованных для этого медицинских лабораториях Роттердама. Кроме того, каждый зритель обязан был установить на свой смартфон специальное мобильное приложение для ведения дневника самонаблюдения.

Кроме того, каждого зрителя власти уведомили, что проведение конкурса «Евровидение» является научным экспериментом для эпидемиологов Нидерландов и Европейского союза и для того, чтобы попасть в зал, зрители соглашались письменно с возможными рисками для здоровья во время посещения шоу.

Как сообщили ранее в оргкомитете конкурса «Евровидения», процент отказавшихся от участия в эксперименте оказался крайне мал и даже вызвал еще больший интерес к мероприятию.

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