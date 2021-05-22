«Играть более агрессивно»: Брагин высказался по поводу игры сборной РФ на ЧМ по хоккею
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высоко оценил игру своих подопечных на чемпионате мира. Сегодня россияне ожидаемо разгромили британцев со счетом 7:1. Исход игры был ясен уже по итогам первого периода, в котором шайба четырежды побывала в воротах сборной Великобритании.
Со слов Брагина, в этой игре неплохо проявили себя дебютанты сборной. Это Станислав Бочаров, Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко, которые «неплохо влились» в игру.
«Мы хотели хорошего начала - так и получилось. Забили хорошие голы. В дальнейшем мы требовали от игроков правильной игры. Неправильные навыки надо убирать и играть более агрессивно», - цитирует Брагина издание «Спорт-Экспресс».
Однако, отметил Брагин, для команды важно помнить о недопустимости грубых ошибок, сохраняя при этом агрессивность в игре и нацеленность на ворота соперника.
Чемпионат мира по хоккею продлится в Латвии до 6 июня. В группе сборной России команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.