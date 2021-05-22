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«Играть более агрессивно»: Брагин высказался по поводу игры сборной РФ на ЧМ по хоккею

Ян Брацкий
22:39 22.05.2021
Со слов Брагина, встреча со сборной Великобритании показала, что дебютанты сборной отлично влились в игру.
«Играть более агрессивно»: Брагин высказался по поводу игры сборной РФ на ЧМ по хоккею
© Фото: Jari Pestelacci via www.imago-im globallookpress
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Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высоко оценил игру своих подопечных на чемпионате мира. Сегодня россияне ожидаемо разгромили британцев со счетом 7:1. Исход игры был ясен уже по итогам первого периода, в котором шайба четырежды побывала в воротах сборной Великобритании.

Со слов Брагина, в этой игре неплохо проявили себя дебютанты сборной. Это Станислав Бочаров, Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко, которые «неплохо влились» в игру.

«Мы хотели хорошего начала - так и получилось. Забили хорошие голы. В дальнейшем мы требовали от игроков правильной игры. Неправильные навыки надо убирать и играть более агрессивно», - цитирует Брагина издание «Спорт-Экспресс».

Однако, отметил Брагин, для команды важно помнить о недопустимости грубых ошибок, сохраняя при этом агрессивность в игре и нацеленность на ворота соперника.

Чемпионат мира по хоккею продлится в Латвии до 6 июня. В группе сборной России команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

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