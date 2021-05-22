Победа на классе: россияне разгромили британцев на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею уверенно обыграла соперников из Великобритании на чемпионате мира в Латвии. Игра проходила на льду Олимпийского спортивного центра в Риге и завершилась со счетом 7:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

В составе россиян шайбы забросили Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. Британцы сумели немного размочить счет в концовке первого периода усилиями Лайама Керка.

Завтра у россиян день отдыха, а уже в понедельник им предстоит скрестить клюшки со словаками. На эту игру сборная РФ выйдет в статусе лидеров группы.