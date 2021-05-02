В Петербурге после победы «Зенита» зажгли Ростральные колонны

На Ростральных колонных в Санкт-Петербурге загорелся огонь в честь победы «Зенита» в финальном матче Чемпионата России по футболу. Снимки публикуют в социальных сетях жители города.

Обычно огни на Ростральных колоннах в Петербурге загорают в честь крупных городских праздников. Очевидно, к таким относится и третье подряд чемпионство «Зенита» в главном национальном футбольном турнире.

Ранее стало известно, что «Зенит» разгромил московский «Локомотив». Матч в «Газпром-арене» завершился со счетом 6:1. Таким образом, петербургский клуб досрочно выиграл Чемпионат России сезона-2020/2021, набрав 61 очко в 28 матчах.