Орешкин рассказал, какие профессии вскоре вытеснит искусственный интеллект

Развитие технологий и искусственного интеллекта (ИИ) будет способствовать сокращению числа людей, которые заняты в профессиях «монотонного умственного труда». Такое заявление сделал помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, отметив, что речь идет о переводчиках, бухгалтерах и программистах.

«Третья история - это поляризация рынка труда на фоне тех технологических изменений, которые сейчас происходят... Понятно, что активное внедрение технологий того же искусственного интеллекта по всему миру будет очень активно размывать так называемый монотонный умственный труд. Профессии бухгалтера, программиста базового уровня, переводчика - количество людей, занятых в таких профессиях будет серьезно уменьшаться, потому что эти профессии будут активно заменяться искусственным интеллектом», - сказал специалист во время выступления на марафоне «Новое знание».

Искусственный интеллект с каждым годом все активнее внедряется в нашу жизнь и это сложно не заметить: уже сейчас многие виды деятельности, причем требующее порой даже от человека предельной концентрации внимания и высокой профессиональной квалификации, выполняют роботы или компьютеры. Так, например, в апреле этого года стало известно, что в России планируют начать использовать ИИ с целью получения сведений об изношенности коммуникаций и рекомендаций проведения ремонта в зданиях.