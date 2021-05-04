В России планируют начать использовать ИИ для получения информации о необходимости ремонта в здании

В России планируют начать использовать искусственный интеллект (ИИ) с целью получения сведений об изношенности коммуникаций и рекомендаций проведения ремонта в зданиях. Соответствующее заявление сделал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

«Мы сейчас обсуждаем возможность использования технологий искусственного интеллекта при планировании ремонтных работ. Он будет анализировать данные и сообщать об изношенности коммуникаций, рекомендовать уменьшить давление в той или иной трубе», - сообщил чиновник в интервью «Российской газете».

Как утверждает Егоров, в перспективе в «умных городах» инфраструктура самостоятельно сможет регулировать подачу тепла в дома в зависимости от температуры воздуха на улице для того, чтобы избегать перегрева. Данный тип коммуникации положительно повлияет на экологию населенных пунктов, а также будет удобен для людей, в том числе и по итоговым расчетам в платежных квитанциях.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что Москва поднялась на три позиции в рейтинге «умных городов», который составляет компания Z/Yen. Российская столица заняла в нем 44 месте. В основе Smart Centres Index лежит подход городских властей к внедрению инноваций и новых технологий. В одном списке с Москвой значатся такие мегаполисы как Сидней, Бангкок, Милан и Мельбурн.