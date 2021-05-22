«Почувствовали вкус голов»: Третьяк оценил игру россиян с британцами на ЧМ по хоккею

Игра россиян с британцами на чемпионате мира по хоккею была отличной. Такую оценку нашей сборной выставил прославленный хоккеист и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Всех российских болельщиков поздравляю со второй победой нашей команды. Два дня подряд мы смотрим хороший хоккей, ребята почувствовали вкус голов. Главное, в матче с британцами нужно было в первом периоде решить вопрос с преимуществом в счете, и ребята справились. Сразу дали понять, кто есть кто. Считаю, что отличная игра была. В звеньях игроки почувствовали друг друга - это очень важно», - сказал Третьяк в беседе с «РИА Новости».

Игра на льду Олимпийского спортивного центра в Риге закончилась со счетом 7:1 в пользу подопечных Валерия Брагина. По сути, игра была сделана уже в первом периоде, после четырех точных бросков по воротам сборной Великобритании. Результативные действия на свой счет записали Антон Бурдасов, оформивший дубль, Михаил Григоренко и Сергей Толкачинский.

Соперник лишь один раз сумел огорчить россиян в концовке первой двадцатиминутке. Таким образом, россияне возглавили свою группу. Завтра у наших хоккеистов день отдыха, а уже в понедельник игра со словаками.

Чемпионат мира по хоккею в Латвии продлится до шестого июня. В группе сборной России команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.