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Картаполов поздравил победителей конкурса песни и пляски Вооруженных сил РФ

Роман Захаров
18:46 22.05.2021
Первое место разделили ансамбли Западного и Центрального военных округов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более восьмисот артистов за четыре дня вышли на сцену Театра российской Армии в рамках конкурса ансамблей песни и пляски Вооруженных сил РФ. Итоги подвели сегодня.

Творческие коллективы приехали со всей страны. Соревновались в 20 номинациях - в том числе, военно-патриотическая песня, мировая классика, аранжировки народных композиций и хореография.

Первое место разделили ансамбли Западного и Центрального военных округов. Победителей поздравил заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

«Все, кто выходил на эту сцену, все 12 коллективов, все 850 участников отдали все, чтобы показать грани своего таланта. Пусть победили не все, но никто не проиграл, самое главное. Наши зрители получили уникальную возможность это увидеть, потому, что таланты у наших конкурсантов необъятные, как наша Родина», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Центральном академическом театре Российской армии состоялся праздничный концерт в честь столетия Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ

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