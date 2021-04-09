В театре Российской Армии прошел концерт в честь 100-летия ГУБП

В Центральном академическом театре Российской Армии состоялся праздничный концерт в честь столетия Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России.

В зал вышел замглавы Миноброны, генерал-лейтенант Евкуров. В поздравительном слове он рассказал о роли ГУБП как в военной истории, так и в современности, и поздравил офицеров и ветеранов этого органа с юбилеем. После чего пожелал как личного здоровья и счастья, так и успехов в деле поддержания и повышения обороноспособности страны.

Юбиляров поздравили и песнями - такие исполнители, как Денис Майданов, Александр Маршал, хор имени Пятницкого, ансамбль имени Александрова, Вика Цыганова и другие.

На концерте присутствовали не только члены ГУБП России, но и их коллеги из стран СНГ - Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

В фойе театра были размещены экспозиции, посвященные разным аспектам боевой подготовки - начиная от изобретательской и рационализаторской деятельности на этом поприще, и заканчивая историей развития полигонов и победами в АрМИ.

До этого к 100-летию ГУБП на сайте Минобороны открылся раздел, посвященный боевой подготовке в Вооруженных силах России.

А замминистра Юнус-Бек Евкуров посетил музей ведомства, и наградил офицеров и ветеранов управления ценными подарками, грамотами и наградами - как государственными, так и ведомственными.