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«Она королева»: певица от Греции Stefania оценила выступление Manizha на «Евровидении»

Анна Назайкина
Дмитрий Маслак
18:45 22.05.2021
Финал конкурса эстрадной песни пройдет сегодня в 22.00 по московскому времени в Роттердаме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress
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Певица Stefania (Стефания Либеракакис), которая представляют Грецию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021», в беседе со «Звездой» поделилась впечатлениями перед выступлением в финале.

«На самом деле, я нервничаю немного, сама не знаю почему. Но верю, что все будет хорошо. Я боюсь, что мой голос будет звучать уставшим. После всех этих интервью я собираюсь немного поспать, а потом снова - макияж, прическа, распевка и потом, надеюсь, я буду готова», - заявила она.

Кроме того, Stefania высказала свое мнение о номере российской певицы Manizha, которая в этом году выступают на «Евровидении» от России.

«Мне нравится эта песня! Мне нравится момент, когда она снимает свое платье. Я подумала, боже! Это так прекрасно. Она королева», - рассказал исполнительница.

Также она добавила, что то, что Stefania и другие исполнители прошли в финал международного конкурса, уже является победой.

«Мы в финале, значит мы все - победители. Так сказал мой отец: “Не нервничай, просто наслаждайся песней. Это единственное, что мы можем сейчас сделать вместе”», - сказала она.

Ранее, 18 мая, Manizha выступила от России в первом полуфинале конкурса с песней Russian Woman и прошла в финал. Композиция в исполнении певицы стала настоящим посланием всему миру. Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг, 20 мая, а финал пройдет сегодня.

Международный песенный конкурс проходит на арене Ahoy в Роттердаме. В нем принимают участие исполнители из 41 страны. Конкурс проходит в офлайн-формате.

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