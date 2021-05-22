Пригожин оценил номер Manizha на «Евровидении-2021»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе со «Звездой» заявил, что на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2021» будет болеть за Manizha - российская исполнительница является ярким артистом, а ее номер заслуживает внимания.

«У меня фаворит один. Несмотря на то, что мне не нравится песня, конечно же, я буду болеть за Манижу. Может быть, это глупо звучит, но я болею за все, что связано с нашей страной...Победит тот, кто на позитиве, тот, кто будет понятен всем, кто будет присутствовать. Мне очень нравится номер у Манижи. Мне нравится как артистка она», - сказал он.

Ранее, 18 мая, певица Manizha выступила от России в первом полуфинале конкурса с песней Russian Woman и прошла в финал. Композиция в исполнении певицы «Russian woman» стала настоящим посланием всему миру. Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг, 20 мая, а финал пройдет сегодня.

Международный песенный конкурс проходит на арене Ahoy в Роттердаме. В нем принимают участие исполнители из 41 страны. Конкурс проходит в офлайн-формате.