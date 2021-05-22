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Биолог оценил запрет выращивание семян петрушки на дачных участках

Виктория Ивашечкина
13:09 22.05.2021
Специалист напомнил, что именно в петрушке есть хорошо скомпонованный для человека набор и витаминов, и антиоксидантов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Dieter Freese, Pixabay
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Химик-биолог Геннадий Горюшкин прокомментировал «Звезде» информацию о том, что эксперты вновь напомнили россиянам о запрете выращивания семян петрушки на дачных участках. По словам ученого, те, кто занимается данным запретом, «хотят выхватить отдельную часть проблемы, но не более того».

«На самом деле эта ситуация очень для меня с одной стороны интересная, а с другой - показывает, что те, кто придумывает эти законы, хотят выхватить какую-то отдельную часть проблемы, но не более того. Семена петрушки для того, чтобы они поступили в торговую сеть, их должны где-то вырастить. Причем в таком количестве, которое хватит на тонну масла», - отметил ученый.

По его словам, другой момент заключается в самих свойствах растений. На сегодняшний день химические и биохимические методы анализа могут выявить любое вещество в любом растении. И независимо от того, петрушка ли это или морковь.

«Еще все будет зависеть от того, в какой земле это выращивается. Есть ли в почве тяжелые металлы. Растения тоже включат их в свой состав. Что касается петрушки, то у меня создается впечатление, что кому-то важно из народных средств исключить определенные технологии, которые давно использовались. К примеру, использование такого мощного антиоксиданта, который находится в петрушке», - подчеркнул Горюшкин.

По его словам, в петрушке, в отличии от многих других растений, есть хорошо скомпонованный для человека набор и витаминов, и антиоксидантов, которые при правильном использовании позволяют человеку восстановить себя без лекарств.

Ранее эксперты объяснили, что в список запрещенных растений были включены семена петрушки, из-за того, что из них можно приготовить опасное для здоровья человека масло.

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