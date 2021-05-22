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Хрустальный микрофон: в Нидерландах сегодня состоится финал песенного конкурса «Евровидение-2021»

Анна Назайкина
Дмитрий Маслак
13:24 22.05.2021
Из-за пандемии музыкальное состязание проводят по антиковидным правилам, в связи с чем несколько вокалистов не смогут выйти на сцену.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В нидерландском Роттердаме сегодня ночью назовут песню и имя победителя этого года и страну, которая станет хозяйкой конкурса «Евровидение» в 2022 году. Финальное телешоу покажут в прямом эфире для аудитории свыше 200 миллионов телезрителей в нескольких странах, и состоится оно по строгому регламенту Европейского вещательного союза (EBU).

Шоу начнется в 22.00 по московскому времени и продлится 3 часа 45 минут. После церемонии открытия и так называемого парада флагов стран-участниц состоятся выступления 26 стран. Откроет программу Елена Цагрину из Кипра с песней ElDiablo, а закроет конкурс певица Senhit c песней Adrenalina.

После всех выступлений сразу же откроются линии для голосования. Пока телезрители будут голосовать, состоится так называемый интервал-акт, рассказывающий о музыкальной истории и культуре страны-хозяйки конкурса этого года. В рамках этой части шоу появятся также несколько победителей «Евровидения» прошлых лет – швед Монс Зельмерлев (2015) и гречанка Елена Папаризу(2005 год).

К слову, Дункан Лоуренс - победитель прошлого «Евровидения-2019», после триумфа которого Нидерланды и получили право провести конкурс – не сможет выйти на сцену в этом году. Как будет выглядеть его выступление в записи (презентация новой песни), уже показали журналистам.

Напомним, на прошлом «Евровидении» в Израиле в 2019 году приглашенной звездой в интервал-акте стала мировая поп-дива Мадонна. В этом году, как выяснил на первой репетиции финального шоу корреспондент «Звезды» гостем конкурса станет всемирно известный голландский диджей Afrojack, который сыграет специальной созданный для конкурса сет. Фрагмент этого выступления также удалось запечатлеть журналисту «Звезды».

Россию в этом году на конкурсе представляют певицы Manizha и Полина Гагарина. Manizha в Роттердаме выступит в качестве конкурсантки с песней Russian Woman (она выступит под номером 5), а Полина Гагарина так называемым глашатаем «Евровидения» от России – она объявит российские судейские баллы, которые накануне всем выступлениям выставило профессиональное жюри в каждой из стран-участниц.

После объявления судейских баллов ведущие конкурса озвучат баллы, отданные согласно зрительскому голосованию. Данные будут суммированы, и по их итогам станет известен обладатель Хрустального микрофона «Евровидения-2021».

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