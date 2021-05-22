Мишустин заявил, что ничего подобного самолету МС-21 у конкурентов РФ в ближайшее время не будет

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что ничего подобного самолету МС-21 у конкурентов России не будет в ближайшее время. Как уточнил премьер на форуме «Новое знание», машина в данный момент проходит испытания, однако в скором времени приступит к перевозкам пассажиров.

«У МС-21 самый широкий в своем классе фюзеляж, а это означает дополнительный комфорт для пассажиров. Ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время точно», - сказал Мишустин.

Он также отметил, что самолет МС-21 является лучшим среди пассажирских лайнеров данного класса.

«Советский Союз был одним из мировых лидеров самолетостроения. Но после распада Союза авиапром оказался в кризисе. И только в начале 2000-х годов началось его возрождение. Наша страна смогла преодолеть сложности, и самолет МС-21 - наглядное тому подтверждение. Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло», - заявил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что данное композитное крыло было разработано и выпущено в РФ. Конструкторам удалось внедрить уникальную технологию вакуумной инфузии, которая применяется в производстве крыла.

«Однако это требовало импортных материалов, поставка которых из-за санкций была прекращена. Мы за короткое время начали производить аналогичные материалы самостоятельно. А зарубежные компании потеряли российский рынок сбыта», - отметил он.

Ранее стало известно, что отечественный среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21 с крылом из российских композитов поднимется в воздух в этом году. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.