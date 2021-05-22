В Кремле прокомментировали новые санкции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение новых санкций Минфином США против строительства газопровода «Северный поток-2».

«Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое», – цитирует «Интерфакс» Пескова.

Песков также ответил на вопрос, повлияет ли эта ситуация на решение Москвы по поводу возможной встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

«Посмотрим, как нам лучше будет», – сказал пресс-секретарь президента.

Минфин США в пятницу, 21 мая, включил в санкционный список три российские компании, связанные со строительством газопровода «Северный поток-2», а также 13 судов, в частности, «Академик Черский» и «Балтийский исследователь».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, ограничительные меры не будут распространяться на компанию Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток - 2». По словам Блинкена, это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.