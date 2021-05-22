Главный онколог Минздрава объяснил, как не пропустить рак на ранних стадиях

Более 90% пациентов, у которых онкологическое заболевание нашли еще на ранних стадиях, смогли излечиться, однако зачастую рак находят слишком поздно. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

«На сайтах главных онкологов и Минздрава в таблицах указаны возрастные рамки скринингов (подробный перечень, в частности, представлен в приложении к приказу Министерства здравоохранения от 13 марта 2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения". — Прим. ред.). Вот если их все вовремя проходить, то шанс пропустить начало онкологического заболевания очень невысок», - сказал специалист.

Кроме того, Каприн назвал виды онкозаболеваний, которые наиболее часто диагностируются на ранних стадиях.

«Это те, которые мы отслеживаем по массовым скринингам: рак молочной железы, предстательной железы, кожи. Причем последний наиболее распространен в России. Также на третьем месте у нас колоректальный рак — и в мужской, и в женской популяциях», - заявил врач.

Ранее специалисты американской клиники Майо назвали безобидные на первый взгляд симптомы, которые могут стать признаками развития онкологического заболевания.