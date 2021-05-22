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«Прямолинейная нация»: китайцы оценили слова Путина о готовности РФ «выбить зубы»

Анна Назайкина
10:43 22.05.2021
Читатели китайского СМИ отметили, что Москва следует сильной внешнеполитической модели.
«Прямолинейная нация»: китайцы оценили слова Путина о готовности РФ «выбить зубы»
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Читатели китайской газеты «Гуаньча» прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о готовности России «выбить зубы» тем, кто попробует «откусить» часть ее территории.

«Если какие-то страны и дальше будут пытаться сдерживать Россию, это потому, что российским оппонентам такая страна, как Россия, не нужна. Прямолинейная нация и прямолинейный характер их президента не дают оппонентам времени думать и непосредственно заставляют их ощущать сдерживающий фактор России», — приводит РИА Новости перевод слов одного из пользователей.

Кроме того, некоторые читатели заявили, что Москва следует сильной внешнеполитической модели и Пекину следует отвечать противниками в том же стиле.

«”Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной" — вот модель, которой Россия следует. Весьма сильно!» — считают пользователи.

В четверг, 20 мая, Путин на заседании оргкомитета «Победа» отметил, что порой можно услышать мнение о несправедливости того, что богатства такого региона, как Сибирь, принадлежат одной стране - России. Глава государства заявил, что РФ «выбьет зубы» всем, кто попробует что-то у нее «откусить».

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