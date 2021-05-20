Путин заявил, что Россия «выбьет зубы» всем, кто попробует что-то у нее «откусить»

Россия «выбьет зубы» всем, кто попробует что-то у нее «откусить». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа».

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то, но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому - развитие наших Вооруженных сил РФ», - сказал он.

Как отметил глава государства, порой можно услышать мнение о несправедливости того, что богатства такого региона, как Сибирь, принадлежат одной стране - России. По мнению Путина, слышать такие слова «очень странно».