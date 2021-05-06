Названа самая полезная рыба

Все сорта рыбы так или иначе полезны для здоровья, употреблять этот продукт следует 2-3 раза в неделю. Об этом диетолог Лорен Манакер рассказала EatThisNotThat. Однако, по словам специалиста, наиболее полезным является минтай.

«Будь моя воля, каждый человек наслаждался бы куском рыбы 2-3 раза в неделю. Минтай – моя любимая рыба, и, по моему скромному мнению, это рыба номер один», - заявила эксперт.

Манакер отметила, что данный сорт рыбы имеет мягкий вкус, а также богата витамином В12, селеном, белком и ниацином. Кроме того, по словам эксперта, всего одна порция минтая способна удовлетворить на 10% суточную потребность организма в витамине D и калии.

Этот сорт рыбы, добавила диетолог, содержит до 100 мг омега-3, способных снизить риск смертности на 13%. Также в минтае присутствует мало ртути, и потому он является одним из самых безопасных сортов.