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«Тамбов» уступил «Ростову» и лишился прописки в РПЛ

Алексей Курильченко
18:41 02.05.2021
Футбольный клуб «Тамбов лишился прописки в РПЛ после поражения «Ростову».
«Тамбов» уступил «Ростову» и лишился прописки в РПЛ
© Фото: Юлия Честнова, РИА Новости
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Футбольный клуб «Тамбов» проиграл «Ростову» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0.

Голы оформили «ростовчане» Дмитрий Полоз и Кенто Хашимото.

После поражения «Тамбов» лишился шансов сохранить прописку в Российской премьер-лиге.

Ранее в ходе 28-го тура футбольный клуб «Сочи» обыграл «Краснодар». Встреча на краснодарском стадионе завершилась со счетом 3:1.

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