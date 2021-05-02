«Тамбов» уступил «Ростову» и лишился прописки в РПЛ
Футбольный клуб «Тамбов лишился прописки в РПЛ после поражения «Ростову».
© Фото: Юлия Честнова, РИА Новости
Футбольный клуб «Тамбов» проиграл «Ростову» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0.
Голы оформили «ростовчане» Дмитрий Полоз и Кенто Хашимото.
После поражения «Тамбов» лишился шансов сохранить прописку в Российской премьер-лиге.
Ранее в ходе 28-го тура футбольный клуб «Сочи» обыграл «Краснодар». Встреча на краснодарском стадионе завершилась со счетом 3:1.