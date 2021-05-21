США ввели новые санкции из-за «Северного потока-2»

Власти США включили в санкционный список три российские компании, связанные со строительством газопровода «Северный поток-2».

Ограничения коснутся ФГБУ «Морская спасательная служба», «Мортранссервиса», и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда. Также под санкции попали 13 судов, в частности, «Академик Черский» и «Балтийский исследователь». Об этом сообщается на официальном сайте Минфина США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничительные меры не будут распространяться на компанию Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток - 2». По словам Блинкена, это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.