РФ проведет неформальное заседание Совбеза ООН по трагедии в Одессе

На следующей неделе российская сторона планирует провести неформальное заседание Совета безопасности ООН, в ходе которого выступят очевидцы трагедии в Одессе 2014 года. Также будет поднята тема преступлений украинских националистов. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«На следующей неделе мы проведем заседание по формуле Арриа, посвященное массовому убийству в Одессе и другим преступлениям украинских националистов. Будут выступать очевидцы, пережившие это тяжелое испытание», - написал Полянский в Twitter.

В Одессе 2 мая вспоминают жертв украинских националистов, погибших в 2014 году в Доме профсоюзов. Люди несут цветы к зданию, которое националисты забросали бутылками с зажигательной смесью, в результате чего погибли 48 человек.