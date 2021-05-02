В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов

В Одессе вспоминают жертв украинских националистов, погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. Люди несут цветы к зданию, которое националисты забросали бутылками с зажигательной смесью, в результате чего погибли 48 человек.

В целях безопасности здание оцеплено правоохранителями. На улицах дежурят полицейские с собаками.

На территорию граждан пускают только через специальные КПП после досмотра личных вещей.

В этом году одесситы вспоминают седьмую годовщину трагедии. Дом профсоюзов загорелся из-за бросков горючей смеси, совершенных националистами.