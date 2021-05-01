«Краснодар» уступил «Сочи» в матче РПЛ
Играя в меньшинстве, «Краснодар проиграл «Сочи» в матче РПЛ.
© Фото: Артур Лебедев РИА Новости
Футбольный клуб «Сочи» обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на краснодарском стадионе завершилась со счетом 3:1.
На 79-й минуте матча «черно-зеленые» остались в меньшинстве - Реми Кабела получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Три очка «Сочи» принесли Антон Заболотный и Кристиан Нобоа - последний забил два мяча. В «Краснодаре» гол оформил Дмитрий Стоцкий.
В 27-м туре РПЛ московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол оформил Джордан Ларссон.