Спорт «Краснодар» уступил «Сочи» в матче РПЛ Алексей Курильченко Играя в меньшинстве, «Краснодар проиграл «Сочи» в матче РПЛ. © Фото: Артур Лебедев РИА Новости Читайте нас на: Футбольный клуб «Сочи» обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на краснодарском стадионе завершилась со счетом 3:1. На 79-й минуте матча «черно-зеленые» остались в меньшинстве - Реми Кабела получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Три очка «Сочи» принесли Антон Заболотный и Кристиан Нобоа - последний забил два мяча. В «Краснодаре» гол оформил Дмитрий Стоцкий. В 27-м туре РПЛ московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол оформил Джордан Ларссон. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика