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Ученый рассказал, как комары выбирают свою жертву

Виктория Ивашечкина
08:03 21.05.2021
Биолог подчеркнул, что для насекомого важен запах, который исходит от человека.
Ученый рассказал, как комары выбирают свою жертву
© Фото: Pixabay
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Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, от чего зависит привлекательность людей для комаров.

Биолог отметил, вопреки расхожему мнению, что комары летят на определенную группу человеческой крови, для них важны другие параметры.

«Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Можно услышать много рассказов, что люди с какой-то группой крови привлекают комаров. Если человек активно потеет, то комарам его легче найти», – рассказал Вадим Марьинский, передает радио Sputnik.

Марьинский подчеркнул, что комары кусают чаще всего тех, кто сильно вспотел, но это не значит, что они обходят вниманием остальных.

«Нельзя исключать, что у них есть предпочтения, но когда люди в группе, то предпочтения не настолько ярко выражены», – подытожил биолог.

Ранее эколог предупредил об опасности для человека средств против комаров. Вместо фумигаторов специалист посоветовал использовать москитные сетки.

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