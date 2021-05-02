Президент Сирии подписал указ о всеобщей амнистии

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии за определенные преступления, совершенные до 2 мая 2021 года. Согласно сообщению пресс-службы лидера страны, указ распространяется на такие нарушения как дача взятки, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков. Амнистии также подлежат несовершеннолетние нарушители.

Документ также подразумевает смягчение определенных мер наказания, Например, смертная казнь заменяется на пожизненные каторжные работы. Амнистия не распространяется на преступников, наказанных за госизмену, шпионаж, контрабанду оружия и терроризм.

Ранее Асад провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили несколько важных актуальных вопросов, в том числе ход подготовки к намеченным на май в САР президентских выборов.